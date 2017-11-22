Devrilen traktörün altında can verdi

Olay, dün öğlen saatlerinde Çavdır ilçesi Kozağacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere yola çıkan 2 çocuk babası Nusret Vapurcu (50) yönetimindeki traktör, yol güzergahındaki yokuşu çıkarken freni tutmayınca geri geri giderek yana devrildi. Bu sırada dengesini kaybedip traktörün altında kalan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören çevredekiler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Vapurcu’nun öldüğünü tespit etti.

Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılan Vapurcu’nun, bugün memleketi Koağacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.