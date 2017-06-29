Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü

26 Haziran Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Günü kapsamında bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede etkin rol alan personel ve kurumlara Burdur Valisi Şerif Yılmaz tarafından ‘Başarı Belgesi’ takdim edildi. Burdur Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdür Vekili Ozan Gün, Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Zafer Demir, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Hatice Şevk, Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Emine Yılmaz katıldı.

Burdur’daki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Yılmaz, “Uyuşturucu ile mücadele, ülkemizin ve belki de dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Kendi kültürümüzde yokken, bizim kültürümüze uzak olan bir olgu iken maalesef bizde bununla tanıştık. Bunun mücadelesini de toplum olarak en iyi şekilde yapmamız lazım. Şuanda yaptığımız mücadelede aktif olarak sizler görev aldınız. Burdur ili olarak da bu konuda sizlerin sayesinde belli bir mesafe aldık” dedi.

“Bağımlılıkla mücadele tek bir kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılacak bir iş, bir eylem değil”

Bağımlılığın tüm toplumun mücadele etmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, “Bağımlılıkla mücadele tek bir kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılacak bir iş, bir eylem değil. Toplumun ve her kesimin katılması gerekiyor. Başta aileler olmak üzere. Ama bunun da bir süreç olacağını bilmemiz lazım. Çünkü bizim yabancı olduğumuz bir husus. Bize zihniyet olarak da çok uymayan, gerek aile fertleri olarak gerek aile büyükleri olarak kabullenmemizde zor olan bir hadise. O açıdan da bizim mücadele sürecimiz daha uzun soluklu olacak gibi geliyor. Bunu da yılmadan usanmadan yapmamız lazım. Çünkü gerek kişileri gerek aileleri gerekse toplumu belki de bekleyen en büyük tehlike şuan itibariyle bu. Bu yapı bozulduğu zaman, yapımızın da dokumuzun da telafisi olmayacak tahribatlar ortaya çıkacak. Onun için sizler bir yılı geçen bir süre içerisinde, burada çalıştığımız dönem içerisinde yaptığınız çalışmalarda şuana kadar geçen istatistiklerde yayınlandı Türkiye geneli ile ilgili Bakanlığımızda yapılan bir çalışmada ki rakamlarda geldi. Hem mücadelede, hem madde bağımlılıklarından etkilenmede seviye olarak iyi bir yerdeyiz” şeklinde konuştu.

“Bir kişiyi kurtarırsak o bize yeter”

Burdur’da uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğinin altını çizen Vali Yılmaz, “Özellikle son zamanlar da yaptığımız çalışmalarla beraber bölgemizde yetiştirici bazında, ticaret yapma bazında da etkin mücadele yapıldı. Güzel sonuçlar aldık. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da başarılar artarak devam eder. Bir kişiyi kurtarırsak o bize yeter. Buna yakalandıktan sonra kurtulması çok daha zor. Hele küçük yaşta yakalandığı zaman Allah muhafaza daha da zor. Televizyon ve görsel basında zaman zaman görüyoruz. Büyük şehirler özellikle işin hangi boyuta ulaştığı, ne kadar vahim boyuta ulaştığı gözüküyor. Belki küçük bir il olmamız hasebiyle de toplum içerisinde aile bireylerinin birbiriyle iletişimi çok rahat olabiliyor. O açıdan biraz daha iyiyiz. Ama hedefimiz sıfır olmasıdır. Bunlar kimseye bulaşmasın, hiç kimseye bulaştırılmasın. Bunun tedbirini almak bizim görevimiz. Dediğim gibi sadece bizim değil hep beraber yapılması gereken bir çalışma. Herkesin bu sorumluluğa dahil olması lazım” diye konuştu.

Vali Yılmaz konuşmanın ardından bağımlılıkla mücadelede etkin rol alan personel ve kurumlara başarı belgelerini dağıttı.