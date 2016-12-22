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22 Aralık 2016 00:29

Elbab’dan Burdur’a Acı Haber

Elbab’dan Burdur’a Acı Haber

22 Aralık 2016 00:29

Fırat Kalkanı Harekatında DAEŞ’in intihar saldırısı sonrası şehit olan 14 askerden, Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberi memleketi Burdur’a ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberini Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesinde yaşayan Dayısı Ali İhsan Avcı’ya, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve askeri yetkililer verdi. Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesindeki eve acılı haberi alan Dayı Ali İhsan Avcı ve yakınları, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Hürriyet Mahallesindeki şehit evine Türk Bayrağı asıldı.
EN SON NİŞANLISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, 10 Şubatta nişanlanmıştı. Şehit Yılmaz, son fotoğrafını ise 18 Kasım 2016’da nişanlısı ile birlikte paylaştı. Acılı haberin gelmesi ile Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın facebook profili ise acılı mesajlarla donatıldı. Şehit Yılmaz’ın memleketi Karamanlı’da toprağa verileceği öğrenildi.



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