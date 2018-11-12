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FETÖ sanıklarına 10'ar yıl ceza

Burdur’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yönetici ve finans sağlayıcı konumunda yer alan ’mütevelli heyeti çatı yapılanması’na yönelik davada sanıklara ceza yağdı.

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yönetici ve finans sağlayıcı konumunda yer alan 'mütevelli heyeti çatı yapılanması'na yönelik davada sanıklara ceza yağdı.


Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti kararı açıkladı. Davada FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan sanıklardan Fedai Y., Halil Y. ve Nuri A.'ya 10 yıl 7 ay 15'er gün, Süleyman A.'ya 10 yıl, Mustafa İ.'ye 9 yıl 4 ay 15 gün, Yalçın K.'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıkların ayrıca tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, avukatı duruşmaya katılmayan sanık Memiş M.'nin dosyasını ise davadan ayırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


FETÖ/PDY kapsamında dava 18 sanıklı olarak açılmış, yargılama sürecinde bazı sanıkların dosyaları 'çatı davası'ndan ayrılarak yargılamaya 7 tutuklu sanıkla devam edilmişti.

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