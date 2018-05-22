Gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu

Kent Ormanı restoranda verilen iftar yemeğine Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, eşi Sıla Sezgin, gaziler, şehit yakınları ve mahalle muhtarları katıldı. Yemek öncesi iftara katılan gazi ve şehit yakınları ile konuşan Sezgin, hatır ve isteklerini sordu.

İftar yemeği sonrası Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, “Vatanımız için canla başla mücadele eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanımızın bölünmezliği için canla başla mücadele eden gazilerimize sağlık diliyorum” dedi.