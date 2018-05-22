Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 11:08

Gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu

Burdur’un Bucak ilçesi’nde yaşayan gazi ve şehit yakınları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu

22 Mayıs 2018 11:08


Kent Ormanı restoranda verilen iftar yemeğine Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, eşi Sıla Sezgin, gaziler, şehit yakınları ve mahalle muhtarları katıldı. Yemek öncesi iftara katılan gazi ve şehit yakınları ile konuşan Sezgin, hatır ve isteklerini sordu.


İftar yemeği sonrası Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, “Vatanımız için canla başla mücadele eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanımızın bölünmezliği için canla başla mücadele eden gazilerimize sağlık diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç