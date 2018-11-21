Genç memur görev yerine giderken kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da ailesiyle birlikte yaşayan Funda Sakman (25) bu yıl girdiği sınavda Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandı. Genç kız, babası Mustafa Sakman ile birlikte 48 KD 799 plakalı otomobille sabah saatlerinde görev yapacağı Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Funda Sakman'ın içinde bulunduğu otomobil, Burdur'un Yeşilova ilçesi yakınlarında Kurtlar Köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik sebebiyle refüje çarparak takla attı. Kazada 25 yaşındaki Funda Sakman olay yerinde hayatını kaybederken aracı kullanan babası Mustafa Sakman ağır yaralandı. Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Sakman ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Funda Sakman'ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü tamamladığı ve bu yıl girdiği sınavda Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandığı öğrenildi.