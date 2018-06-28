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28 Haziran 2018 15:03

Girişimci kadın çiftçiler sertifikalarını aldı

Burdur’da 62 girişimci kadın çiftçi, eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını aldı.

Girişimci kadın çiftçiler sertifikalarını aldı

28 Haziran 2018 15:03


Burdur’da İŞKUR, KOSGEB ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Mehmet Akif Üniversitesinden Doç. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt’un eğitim verdiği ‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ programına katılan kadınlara sertifikaları verildi.


Burdur’da projeleriyle ilk 3’e giren kadın çiftçiler Türkiye genelinde 29 ilin yer alacağı yarışmaya katılıp birincilik için yarışacak ve ülke genelinde projesiyle birinci olacak çiftçiye 40 bin TL ödül verilecek.


KOSGEB ve İŞKUR kanalıyla kurslarını tamamlayıp sertifikalarını alan kadın çiftçilerden ilk üçünün projelerinin Antalya’da sergiye çıktığını söyleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Köylerden şehre göç ile birlikte bir nüfus kaybı var. Köylüyü köylerde tutmak ve onlara en iyi hizmeti sağlamak için çalışmalar devam ediyor" dedi.


AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise Burdur’un göletler diyarına dönüştüğünü vurguladı. Özçelik, seracılık faaliyetlerinin en iyi Söğüt Ovası, Yusufça ve Kozağaç Yaylarında görülebileceğini ifade ederek, hükümet olarak 2018 bütçesine 14 milyar TL’lik destek konulduğunu kaydetti.




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