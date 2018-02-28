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28 Şubat 2018 11:31

Gölhisar’a Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

AK Parti Burdur Milletvekili ve 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Burdur’un Gölhisar ilçesine Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi yapılacağını açıkladı.

Gölhisar’a Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

28 Şubat 2018 11:31


AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, yazılı bir açıklama yaparak Gölhisar’a 16 Derslikli Okul ve Atölye binası bulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi yapılacağını duyurdu.


İhale tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Petek, “Takipçisi olduğumuz Gölhisar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 16 Derslik Okul ve Atölye binasının yapımı İçin bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi. İnşallah Gölhisar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 16 Derslik Okul ve Atölye binasının yapım işi İhalesi 30 Mart 2018 Cuma günü yapılacak. Bu güzide okulumuza ait inşaat en kısa sürede tamamlanarak, eğitim öğretime başlamasının da takipçisi olacağız. Yapılacak olan okulun inşaat alanı 5 bin 950 metrekare aynı zamanda yapılacak olan atölye binası inşaat alanı da bin 590 metrekaredir” dedi.




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