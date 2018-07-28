Hamamın odunları alev aldı

Burdur merkez Pazar Mahallesin’de faaliyet gösteren ve ismi üzerinde bulunduğu caddeye verilen Yeni Hamamdaki yangın İtfaiyeyi alarma geçirdi. Hamamın arka tarafındaki depoda bulunan odunların alev alması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Hamam sahibi İsmail Baltaoğlu odunların bulunduğu yerde yangını fark ettiğini ve önce kendisinin söndürmek istediğini belirterek " Söndürmeyi başaramadım, hemen itfaiyeyi haber verdim" dedi. Yangın anında hamamda müşterin bulunmadığı bildirilirken olay yerine gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Başkan Yardımcısı Ali Say da yangın hakkında bilgi aldı. Tamamen söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.