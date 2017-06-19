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19 Haziran 2017 01:53

İçileri taşıyan otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da işçileri taşıyan otomobil tarlaya devrildi.

İçileri taşıyan otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

19 Haziran 2017 01:53

Kazada 1 kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Araçtan hafif yaralı olarak kurtulanlar, yaralı yakınları için gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Burdur’un Gölhisar ilçesi istikametinde gitmekte olan Şeref Karagöz yönetimindeki 20 ZV 150 plakalı otomobil, Yamadı Köyü kavşağında tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şeref Karagöz, eşi Eşeman, kızları Nazife ve Hatice Karagöz, Müzeyyen Arslan ile Gizem Arslan yaralandı.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ters vaziyette olan araçtan vatandaşlarında yardımıyla güçlükle çıkartılırken, 112 ekiplerinin olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralıların yakınları akrabalarına sarılıp göz yaşı döktüğü kazada, Sinir krizi geçiren bazı yaralı yakınları ise vatandaşlar tarafından zorla sakinleştirildi. Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Müzeyyen Arslan, Burdur Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




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