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İş Kur' da iş kuyruğu

Toplum yararına Programlar çerçevesinde müracaatların başladığını açıklayan Burdur İŞ-Kur İl Müdürlüğü 350 kişilik başvuruları almaya başlandı.

Burdur Merkez 154 ve diğer ilçelerdeki okullarda temizlik işinde çalışacak 350 kişilik temizlik işçisi için yaklaşık 3 bin kişi müracaat etti.


İş-Kur önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşların başvuruları alındı. İş Kur müdürü Ramazan Erdim ,"İl müdürlüğümüze tahsis edilen 350 kişilik toplum yararına program çerçevesinde okullarda temizlik işlerini yapmak için başvurular alıyoruz. Cuma günü sona erecek olan başvuranların sonunda çalışacak isimler kura ile belirlenecek. Kur'ada çıkanlar 1 ekimden itibaren okullarda görevlendirilecek ve 2018-2019 öğretim yılı boyunca okullarda temizlik yapacaklar" dedi. İş-Kur önünde isimlerini kaydettirebilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları kayıtlarını yaptırdıktan sonra kura tarihini beklemeye başladı.

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