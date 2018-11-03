İş yeri sahibi ilkinde elinden kaçırdığı hırsızı, ikinci kez suçüstü yakalattı

Burdur'da bir işyerine bir ay arayla ikinci defa 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte hırsızlık amacıyla gelen genç kadın işyeri sahiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. İlkinde elinden kaçırdıkları hırsıza ikinci gelişinde müdahale etmeyip hırsızlık anlarını kaydeden işyeri sahibi, polisi arayıp şüpheli kadın mağazadan çıkarken suçüstü yakalattı.

Burdur Merkez Gazi Caddesi üzerindeki kozmetik işyerine yaklaşık bir ay önce gelen Z.Y.'nn (24) güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığını farkeden işyeri sahipleri Z.Y. işyerinden çıktıktan sonra arkasından koştu ancak yetişemediler. Dün saat 14.00 sıralarında aynı işyerine 1 yaşlarındaki bebeği ve bebek arabasıyla yeniden gelen Z.Y.'yi tanıyan Netafet ve Şükrü Türken isimli işyeri sahibi karı koca elemanlarını da uyararak Z.Y'.ye müdahale etmemelerini istedi. Z.Y. işyerinde 200 lira civarında kozmetik ürününü bebek arabasının arkasındaki çantanın içerisine attı. Hırsızlık anı işyerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İşyeri sahibi durumu 155' e bildirdi. Polis ekipleri Z.Y.'yi işyerinden çıkarken yakaladı. Z.Y. ifadesi alınmak üzere Polis merkezine götürüldü. İşyeri sahibi Şükrü Türken "bu bayan daha öncede gelmişti. Güvenlik kameralarından gördük ama dükkandan çıktıktan sonra farkettik çaldığını. Gazi Caddesinde arkasından gittik ama bulamadık. Bugün tekrar gelince elemanlarıma serbest bırakın dedim. Polisi aradım. Bebek arabasındaki bebek çantasına herşeyi doldurdu. Tam kapıdan çıkarken polisler müdahale etti. Yaklaşık 200 lira civarında bir malzeme çalmış" dedi. Netafet Türken'de "Önceden de yapmıştı. Peşinden gitmiş ama yakalayamamıştık. Geçen ayki yaptığı hırsızlığın görüntüleri ve fotoğrafı cep telefonumda vardı. Dükkana girince tanıdım. Seslenmedik, güzelce aynı şekilde çantasına doldurdu" diye konuştu.

İşyeri sahibi şüpheliden ilk çaldığı malların ücretini alarak şikayetçi olmadı. Z.Y. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çaldıkları malların parasını işyerine ödediği için serbest bırakıldı.