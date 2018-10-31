Isparta Valisi BAKA üyelerine veda etti

BAKA yönetim kurulu olağan toplantısını Burdur Valiliğinde gerçekleştirildi. BAKA Yönetim Kurulu'nun dönem başkanı Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.

Toplantıda dönem başkanı ve Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TURSAB) illerimize yapmış oldukları ziyaretler ve turizm çalıştaylarında çok önemli faydalar elde ettik. Amacımız bunu sürdürülebilir kılmak. Değişik alanlarda çalışmalar yaparak turizm çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bölgemizde kış ve yaz turizmiyle ilgili avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı iyi kullanıp ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca bölgemizin ihracat kapasitesi çok iyi. Yurt dışı ziyaretlerimizle de ihracat kapasitemizi daha da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da Son Valiler kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Isparta Valisi Şehmuz Günaydın'a Plaket sunarak yeni görevinde hayırlı olmasını diledi.