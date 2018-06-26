Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olamayan sonuçlara göre Ak Partiden Bayram Özçelik, Yasin Uğur’un milletvekilleri kesin gözle bakılırken İYİ Parti ve CHP’ de belirsizlik yaşandı.

Burdur İl genelinde Ak Parti 73 Bin 383 oy alırken İYi Parti 34 Bin 889 oy alarak ikinci , CHP 34 Bin 696 oy alarak üçüncü parti oldu. İYi parti Burdur da Türkiye ortalamasının üst sıralarında bir oy oranıyla CHP nin aldığı oydan 193 oy fazla alarak Burdur da ikinci parti olarak tamamladı. 24 haziran seçimlerinde yurtdışı oylarının dağıtımı ile İyi Partiye 212 ve CHP ye 928 Oy geldi. Yurtdışı oylarının İllere dağılmasıyla İYİ parti Milletvekilliğini CHP ye kaptırdı. Önceki dönem Burdur Milletvekili Dr.Mehmet Göker resmi olmayan seçim sonuçlarına göre tekrar meclise gitmeye hak kazandı.