Kara saplanan okul servisleri kurtarıldı

Burdur İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Burdur-Antalya Karayolu Ağlasun kavşağı yol ayrımında kara saplanan 2 öğrenci minibüsünü kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur-Antalya karayolu Ağlasun kavşağı mevkiinde Burdur merkez Günalan ve Çine Köylerinde taşımalı eğitimden yararlanan öğrencileri köylerine ulaştırmak için yola çıkan 2 minibüs kara saplandı. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen minibüslerin yardımına Burdur AFAD ekipleri yetişti. İki minibüste bulunan 60 öğrenciyi kontrol eden AFAD ekipleri ilk olarak öğrencilere su ikram etti. Kara saplanan iki minibüs ise traktör ve AFAD araçları ile çekildi. Kurtarılan minibüsler, öğrencileri köylerine ulaştırmak üzere hareket etti.