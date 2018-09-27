Karakurt: “Göller Bölgesi, çöller bölgesi olmasın”

Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Karakurt, "Biz Göller Bölgesi'nin zamanla 'Çöller Bölgesi'ne dönmemesi için çalışıyoruz, herkesi de bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Karakurt ve yönetim kurulu Burdur Gölü Halk Plajı'nda basın toplantısı düzenledi. 15 gündür Burdur Gölü ile ilgili olarak yapılan açıklamaların hem üzücü hem de sevindirici olduğunu belirten Karakurt, Burdur Gölü'ne dikkatin çekilmesini sağlayan haberlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Karakurt, şunları kaydetti:

"Meke Gölü, Akşehir Gölü, Esmekaya Sazlıkları, Yarışlı Gölü, Acıgöl, Seyfe Gölü, Akyol Sazlıkları ve neredeyse Beyşehir Gölü, adlarını saydığım göl ve sazlıkların tamamı Burdur Gölü ile aynı kaderi paylaşıyor. Nedir o kaderleri? Öldüler ya da ölüyorlar. Kimisi için bilimsel ve teknik çalışmalar devam ediyor, kimisi içinse artık çok geç. Bizim amacımız Burdur Gölü'nün şu andaki durumunun muhafazasını sağlayarak daha fazla kayıp vermesini önlemek olmalı. 1960'lı yıllarda Burdur il sınırları içinde 14 doğal gölün varlığından bahsedebilirken bugün sadece 5 gölümüz varlıklarını tehlikeler içinde sürdürüyor. Burdur Gölü havzasında 30 baraj ve göletle beraber resmi ve gayriresmi 9 bin sondaj olduğu tahmin ediliyor. Çevre kirliliği her gün artıyor. Bu güç koşullar Burdur Gölü'nün yaşam ve fiziki korunmasını zorlaştırıyor"

Karakurt, Burdur Gölü'nün yaşaması ve bakanları kendisine hayran bırakan eski günlerine döndürülmesi için umutlarının olduğunu sözlerine ekledi.