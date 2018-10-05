Karataş ve Çorak Göldeki su kuşları havadan görüntülendi

Burdur'un Karataş ve Çorak Gölü'ndeki su kuşları havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü sorumluluk sahalarında bulunan göllerdeki su kuşları havadan görüntülendi. Çorak (Ak) Göl, Yarışlı Gölü gibi alanların en önemli ziyaretçileri olan flamingolar Karamanlı ilçesi sınırlarında yer alan Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na akın etti.

Bağlantılı olduğu kaynak ve akarsularla birlikte 12 çeşit balık türünün yaşadığı Karataş Gölü, birçok kuş türü için hayati önem taşıyor. 122 çeşit kuş türünün yaşadığı bilinen göl ve çevresinde çok sayıda flamingo, boz kaz, karabatak, angıt, ördek türleri ve kıyı kuşu görsel şölen oluşturuyor.