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Kaymakam Sezgin, öğrencilerle buluştu

Burdur’un Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Kuşbaba İlkokulun’da öğrencilerle buluştu.

Burdur'un Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Kuşbaba İlkokulun'da öğrencilerle buluştu.


Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Sıfır Atık İzleme ve Değerlendirme Komisyon üyeleriyle birlikte Kuşbaba İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdüründen okul hakkında bilgi alan Sezgin, Sıfır Atık Projesinin bir köy okulunda uygulanmasından çok memnun olduğunu belirtti.


Kaymakam Sezgin, okul binasında incelemelerde bulundu öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, Sıfır Atık Projesi'ni uygulamak isteyen diğer kurum ve kuruluşlara da Bucak belediyesi olarak destek vereceklerini söyledi.


Kaymakam Yalçın Sezgin ziyaret sonrası Kuşbaba Köyü İlkokulunda okul bahçesinde yetiştirilen zeytinlik ve ceviz bahçeliğini gezdi.

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