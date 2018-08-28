Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 13:50

Kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazesi morgdan alındı

Burdur’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

Kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazesi morgdan alındı

28 Ağustos 2018 13:50


Edinilen bilgiye göre, Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur’a gelen 22 yaşındaki Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı araç, dün gece saat 01.30 sıralarında Çendik köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada Durmuş Taş ile birlikte araçta bulunan 15 yaşındaki Mehmet Koçer hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi’nde otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Yakınları tarafından teslim alınan iki gencin cenazesi Yeşilova’nın Başkuyu köyünde toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç