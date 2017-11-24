Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 16:19

Kendisini intihardan vazgeçiren sevgilisine sarılıp ağladı

Burdur’da bir genç, sevgilisiyle kavga edince, otoparkın en üst katında intihara teşebbüs etti.

Kendisini intihardan vazgeçiren sevgilisine sarılıp ağladı

24 Kasım 2017 16:19

Olay yerine çağrılan sevgilinin ikna ettiği genç, aşağıya inince kız arkadaşına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.


Edinilen bilgiye göre, H.K. (19), kız arkadaşı ile kavga etti. Kız arkadaşından ayrılmak istemeyen H.K, sinirlenerek Burdur Belediyesine ait katlı otoparkın en üst katına çıktı. Parmaklıklardan sarkan H.K.’yı görenler, 112’yi arayarak ihbar etti.


Burdur polisi olay yerini güvenlik çemberine alırken 112 acil servis ekipleri ve Burdur itfaiyesi de hazır bulundu. Parmaklıklardan sarkan H.K.’yı, babası, ağabeyi, polis memurları ve itfaiyeciler ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan H.K’nın daha sonra kız arkadaşı çağrıldı. Kız arkadaşıyla konuşturulan H.K., dalgın olduğu bir anda polis ekipleri ve itfaiyeciler tarafından kaldırılarak, parmaklıklardan alındı. Kurtarılan H.K., kız arkadaşına sarılarak, ağladı. Genç aşık, 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    13°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç