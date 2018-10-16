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Limonata satarak sokak hayvanlarına bakıyor

Burdur’da 12 yaşındaki çocuk, hafta sonları limonata satarak sokak hayvanlarına bakıyor.

Burdur'da 12 yaşındaki çocuk, hafta sonları limonata satarak sokak hayvanlarına bakıyor.


Burdur'da özel bir okulda okuyan 12 yaşındaki Ali Baz, 4 aydır evde yaptığı limonataları satarak sokak hayvanlarına bakıyor. Bir alışveriş merkezi önünde tezgah açıp limonata satan Baz, “Hayvanları çok seviyorum özellikle yaz aylarında sıcakların fazla olması sebebiyle aç ve susuz kalıyor. Kendi imkanlarımla hazırladığım limonatayı satış yapıp kedi ve köpeklere mama ve su alıyorum. Aldığım su ve mamaları sokak köşelerine park kenarlarına bırakarak hayvanların aç ve susuz kalmamaları için çalışıyorum” dedi.


Baz ve arkadaşları Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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