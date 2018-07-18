Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:06

Lise öğrencisi annesizliği dayanamadı

Burdur’da 16 yaşındaki lise öğrencisi, 2 yıl önce dayısı tarafından öldürülen annesi için, ’Seni özledim anne.

Lise öğrencisi annesizliği dayanamadı

18 Temmuz 2018 16:06

Seni o kadar özledim ki asla unutamadım canım annem’ yazılı not bırakıp intihar etti.


Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan Osman U., lise ikinci sınıf öğrencisi oğlu S.U.’nun odasının sabah kilitli olduğunu fark etti. Oğlunun kapıyı açmamasından şüphelenen Osman U., kapıyı kırıp girdiği odada S.U.’yu iple boynundan ranzaya asılı halde buldu. Babanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri S.U.’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından S.U.’nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


S.U.’nun odasında yazılı ’Anne seni çok seviyorum. Seni o kadar özledim ki asla unutamadım canım annem’ notu bulundu.


S.U.’nun annesinin 22 Temmuz 2016’da şizofren olduğu iddia edilen dayısı R.A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü, babası Osman U.’nun da aynı saldırıdan yaralı kurtulduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç