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16 Ağustos 2018 00:31

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan’dan acı haber geldi

Burdur’un Bucak ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan 12 yaşındaki Furkan’dan 4 gün sonra acı haber geldi.

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan’dan acı haber geldi

16 Ağustos 2018 00:31

Furkan Toprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın etti.


Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat-Ayşegül E.’nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan 7’nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak’ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Bucak Devlet Hastanesine oradan da Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Toprak, Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Başındaki kurşun çıkartılamayan 12 yaşındaki talihsiz çocuk bugün hayatını kaybetti. Furkan’ın ölüm haberini alan yakınları Devlet Hastanesinin morgu önünde toplanırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi yapıldı. 12 yaşındaki Furkan’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Olayla ilgili ise damadın babası Mustafa E., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgunun ardından adli makamlara sevk edilen Mustafa E. tutuklanıp cezaevine gönderildi. 6. sınıftan 7. sınıfa geçen 12 yaşındaki Furkan Toprak’ın babası İbrahim Toprak ve yakınları Devlet Hastanesinde 2 gündür nöbet tutuyordu. Müjdeli bir haber bekleyen acılı aile bugün aldığı haberle yıkıldı.




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