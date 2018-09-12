MAKÜ Rektörü Korkmaz projeleri inceledi

Dr. Adem Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığının da desteği ile temeli atılan ve inşaatı devam etmekte olan MAKÜ Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Projesi ile ilgili yatırımları yerinde inceledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) sahip olduğu insan kaynağı, öğrenci potansiyeli ve fiziki alan avantajlarını kullanarak yapılan, şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak spor tesisindeki gelişmeleri yerinde incelediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Projesi sadece üniversitenin teknik ve sosyal altyapı projesi değil spor sektörü ile eğitim camiası ve öğrencinin bir arada olacağı bölgesel bir kalkınma projedir. Hem sosyal ve teknik altyapısı hem de son teknolojilerin bir arada olduğu bu projede spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turizm Yüksekokulunun ilgili program ve branşları yer alıyor. Öğrenciler bu sistem içerisinde uygulamalı eğitim alacaklar. Sektör ise üniversitenin sunmuş olduğu akademik ve teknik kapasite içerisinde buradan hizmet satın alacak. Burada takımları ağırlanacak, kamp programları ve bölgesel müsabakalar düzenlenecek. Bu anlamda bu projenin Burdur sınırlarını aşan, Türkiye'de ses getirecek bir proje olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Korkmaz ve beraberindeki heyet daha sonar MAKÜ Teknokent'e geçerek, tamamlanmak üzere olan binada da incelemelerde bulundu.

Rektör Korkmaz'a yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar, Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, danışmanları Doç. Dr. Ömer Tekşen ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç ile Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp eşlik etti.