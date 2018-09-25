MAKÜ'de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başladı

MAKÜ Rektörlük önünde düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, Milletvekili Yasin Uğur, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Nadir Yağçı, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve öğrenciler katıldı. Rektörlük önündeki Atatürk Anıtına Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın çelenk sunması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akademik Yıl açılışının ilk dersi verildi.

Rektör Korkmaz, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında kurulan genç, dinamik hızla ve nitelikli bir şekilde büyüyen, hem akademik anlamda, hem bölgesine yaklaşımı anlamında hızla yükselen bir değeri olan üniversite. Bu yıl 11 fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu ve 5 Yüksekokulla ek kontenjanlar hariç, 32 binin üzerinde öğrenci sayısıyla eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yaklaşık 900 akademisyen, 750 idari personel ile birlikte hizmet anlamında güçlü bir lojistiğe sahip olan bir üniversiteyiz” dedi.

Bu yıl ilk kez açılan programlardan da söz eden Korkmaz, bu yıl ilk defa 15 yeni program açtıklarını, bu programlarda da yeni kadroların işbaşı yaptığını belirtti.

Hayvancılık projesinden de bahseden Rektör Korkmaz, Hayvan Hastanesi acil kliniğinin 24 saat hizmet vermeye başladığını, çiftliğin, embriyo transfer merkezinin ve küçük baş, büyük baş ve manda gibi alımlarda alım süreçlerinin devam ettiğini, bu sonbaharın hayvancılık bakımından önemli başlangıç olacağını vurguladı. Akademik yıl açılışına katılan herkese teşekkür eden Rektör Korkmaz, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olmasını diledi.