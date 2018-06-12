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12 Haziran 2018 22:31

MAKÜ’de Bayramlaşma Töreni

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bayramlaşma töreni rektörlük binasında yapıldıRektör Prof.

MAKÜ’de Bayramlaşma Töreni

12 Haziran 2018 22:31

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bayramlaşma töreni rektörlük binasında yapıldı


Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar, Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Prof. Dr. Hüseyin Dalğar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ömer Tekşen ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç ile fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri,  daire başkanları, öğretim üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı.


Bayramların sevinç ve mutluluklarla dolu anlar olduğunu belirten Rektör Korkmaz, Üniversite personelinin Ramazan Bayramını kutlayıp; sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.


A.K




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