Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 15:11

Mermer işçisinin feci ölümü

Burdur’da mermer kesme makinesinden fırlayan bilyelerin vücuduna isabet ettiği işçi hayatını kaybetti.

Mermer işçisinin feci ölümü

26 Kasım 2017 15:11


Edinilen bilgiye göre, Yeşilova ilçesinde dün saat 22.00 sıraların özel bir mermer firmasında çalışan 37 yaşındaki Mehmet Karaköse, işyerinde mermer kesmeye başlarken, mermer kesme makinesinden bilyeler fırladı. Demir bilyelerden biri Karaköse’nin göğsüne saplanırken, olayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Karaköse’yi kurtaramadı.


Yaklaşık bir yıl önce evlendiği öğrenilen Karaköse’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karaköse’nin cenazesini almaya gelen yakınları ve iş arkadaşları adliyede gözyaşı döktü. Karaköse’nin kardeşi Murat Karaköse’nin ‘ağabey’ feryatları ise yürekleri dağladı. Sinir krizleri geçiren genç bir ara ise baygınlık geçirdi. Karaköse’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç