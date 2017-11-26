Mermer işçisinin feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova ilçesinde dün saat 22.00 sıraların özel bir mermer firmasında çalışan 37 yaşındaki Mehmet Karaköse, işyerinde mermer kesmeye başlarken, mermer kesme makinesinden bilyeler fırladı. Demir bilyelerden biri Karaköse’nin göğsüne saplanırken, olayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Karaköse’yi kurtaramadı.

Yaklaşık bir yıl önce evlendiği öğrenilen Karaköse’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karaköse’nin cenazesini almaya gelen yakınları ve iş arkadaşları adliyede gözyaşı döktü. Karaköse’nin kardeşi Murat Karaköse’nin ‘ağabey’ feryatları ise yürekleri dağladı. Sinir krizleri geçiren genç bir ara ise baygınlık geçirdi. Karaköse’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.