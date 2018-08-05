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05 Ağustos 2018 14:04

Minik eller toprakla buluştu

Burdur Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen seramik kursları minikler için açıldı.

Minik eller toprakla buluştu

05 Ağustos 2018 14:04


Belediye, günümüz teknolojisinin kıskacında olan ve ellerinden telefonları eksik etmeyen minik çocuklara farklı bir eğitim için kollarını sıvadı. Burdur Belediyesi “ 8-12 yaş çocukları minik eller seramikle buluşuyor” kurslarını çocuklar için açtı.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu coğrafyasına bakıldığında toprakla uğraşan bir ilde yaşadıklarını belirterek, "Tarihte Anadolu’nun ilk kapları Hacılar antik kentinde çıktı. Diğer antik kentlerden Sagalassos’ta ve Mamak’ta da seramik kaplarının yapıldığını geçmiş tarihimizde görüyoruz. Burdur Belediyesi olarak amacımız yaz tatilinde evlerinde teknoloji bağımlılığı sebebiyle hapsolan çocuklarımızı biraz olsun bu teknolojik ortamdan uzak tutup, kendilerinin toprak ve seramik yeteneklerini görmektir" dedi.




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