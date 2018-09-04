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04 Eylül 2018 12:41

Minikler ilk kez ata bindi

Türkiye Jokey Kulübü ve Burdur Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikle minik çocuklar atlarla buluştu.

Minikler ilk kez ata bindi

04 Eylül 2018 12:41


Minikler Jokey Kulübü üyeleri tarafından özenle hazırlanan minik çocuklar güvenlik içinde atlar üzerinde özel alanda tur atarak hayatlarında ilk kez ata binmiş oldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Encengiz, "Hayvan sevgisini minik çocuklara aşılama ve çocukların ilk kez atlarla buluşmalarını sağladık, hayvan sevgisini pekiştirmek adına bu etkinliği geçmiş yıllarda da yaptık bu yıl da yapıyoruz. Türkiye Jokey Kulübüne bu etkinlik için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Çocuklarını atlara bindirmeye gelen aileler ise etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.




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