Miniklerden anlamlı ziyaret

Burdur’un Bucak İtfaiye Müdürlüğü, itfaiye haftası nedeniyle anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Burdur'un Bucak İtfaiye Müdürlüğü, itfaiye haftası nedeniyle anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Bucak Adnan Menderes Anaokulu öğrencileri itfaiye haftası nedeniyle Bucak İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Öğretmenleri eşliğinde Bucak itfaiye Müdürlüğüne gelen minikler, itfaiyecilere çiçek verip itfaiye haftasını kutladılar. Minik öğrenciler Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Gürsel'den itfaiyecilik hakkında bilgi alırlarken, itfaiyede kullanılan araç gereçleri incelediler.
Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince itfaiye haftası dolayısı ile ziyarete gelen miniklere şeker ikramında bulundular.