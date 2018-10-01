Motorcu genç, gözyaşları arasında toprağa verildi

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet tutkunu genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya-Burdur karayolu Çeltikçi'nin Tekke köyü yakınlarında Recep Serttaş (22) yönetimdeki motosiklet yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Serttaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Serttaş'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serttaş'ın cenazesi daha sonra otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Öte yandan Serttaş'ın kazadan dakikalar önce Tekke köyü yakınlarında sosyal medya hesabından "Büyük abilerle takılıyorum” fotoğrafını paylaştığı öğrenildi. Ayrıca motosiklet tutkunu genç bir yıl önce sosyal medya hesabından "Motorcu dostu bariyer istiyoruz" adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafıyla "Ölmek istemiyorum" notunu paylaştığı görüldü.

22 yaşındaki motosiklet tutkunu Recep Serttaş'ın cenazesi bugün Ulu Camii'ye getirildi. Genç, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında Asri Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Recep Serttaş'ın babası Bayram Serttaş, aile yakınları ve motorcu arkadaşları katıldı.