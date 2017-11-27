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27 Kasım 2017 11:38

Öğretmenlerden 3 bin 789 fidan

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı programında kapsamında 3 bin 789 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Öğretmenlerden 3 bin 789 fidan

27 Kasım 2017 11:38


Orman Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü düzenlenen Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı programında kapsamında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Burdur merkez Büğdüz Köyü Örtülü mevkisinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğretmenler Hatıra Ormanı kapsamında Burdur’da görev yapan 3 bin 789 öğretmen, meslekleri anısına birer fidan dikti. Fidan dikim programına Burdur Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.




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