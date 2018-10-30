Oğuzhan Koç konserine büyük ilgi

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Meydanında ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi. Konser öncesi Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin 95. yıldönümü bizlere hayırlı olsun. Cumhuriyet olmasaydı bugün Oğuzhan Koç burada konserde bizlerle birlikte olamazdı. Cumhuriyet sayesinde bizler ve sizler birer birey olarak, kimimiz doktor kimimiz öğretmen kimimiz ise polis oldu, işte bunun için Cumhuriyetimize borçluyuz" dedi.

Daha sonra sahne alan Oğuzhan Koç büyük ilgi gördü. Konseri izlemeye gelen binlerce kişinin ellerindeki cep telefonlarının ışıkları konsere renk katarken Oğuzhan Koç, 29 Ekim Cumhuriyet konserinde unutulmaz bir geceye damga vurdu. Konseri izlemeye gelen gençler gönüllerince eğlendi.