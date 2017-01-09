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09 Ocak 2017 15:04

Özdemir; “çiftçi ürününü maliyetin altında sattı”

Özdemir; “çiftçi ürününü maliyetin altında sattı”

09 Ocak 2017 15:04

Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, çiftçi ve üreticinin 2016 yılını değerlendirdi.
Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, 2016 yılının tarımsal olarak değerlendirecek olursak, yaşanan ambargolar, iklim şartları, ülke politikaları, darbe girişimi ve yaşanan kuraklıklar çiftçinin kötü bir yıl geçirmesine sebep olduğunu söyledi.
Özdemir, “2016 yılının ilk ayında Rusya ile yaşanan sorunlar nedeniyle uyguladığı ambargo politikası çiftçilerimize tarım ve hayvancılıkta büyük zararlar vermiş, ihraç ettiğimiz önemli tarım ürünlerinin elimizde kalması ve tarım ürünlerinin maliyetin altında satılmasına neden olmuştur. İlk ayda başlayan bu sıkıntı ile birlikte süt konseyinin istenen seviyede fiyat vermemesinden ve süt fiyatlarının düşük olmasından dolayı üreticilerimizi korumak amacı ile bazı süt kampanyaları yapılmıştır. Süt tüketimini destekleyerek, sütün istenen fiyata çıkarılması ve et fiyatlarını düşürülmesi amaçlanmıştır. Yapılan kampanyalar önemli adımların atılmasında etkili olmuştur” dedi.

“Yılın İlk Çeyreği Çiftçilerimiz için verimli ve bereketli geçti”
Muzaffer Özdemir, 2016 yılının ilk çeyreğinin çiftçi için iyi geçtiğini belirterek, “İlkbaharla birlikte yaşanan don olaylarından birçok çiçek açan tarım ürünlerimizin etkilenmesinden dolayı çiftçilerimiz büyük kayıplar yaşadı. Nisan ayında tahıl ürünlerimiz yağışların az olması nedeniyle çiftçilerimizi endişelendirse de Mayıs ayı yağışları bu endişeleri gidermiş, tahıl üretimi üreticilerimizi sevindirmiştir. Yaz dönemi tarım ürünleri artışı ile birlikte yapılın çalışmalar ve kampanyalar ile süt üretimi ve süt fiyatları artmış, et fiyatları bir nebze olsun düşmüştür. Yaz ayı sonunda bu etkiler azalarak hem süt hem de tarım üretiminde önemli artışlar olmuş iyi bir hasat dönemi geçirilmiştir. Yılın üçüncü çeyreğin ile Rusya ile politik ilişkilerin yumuşaması ve ambargonun kalkmasıyla sebze üretimi ve meyve ürünlerinin ihracatında artışlar olmasından dolayı çiftçilerimiz rahatlamıştır. Kış dönemi iklim şartlarının kurak geçmesi yağışların olmamasından dolayı üretici zamanında ekim yapamamış, yıl sonu ile gelen yağışlar ekimlerin geçte olsa yapılmasını sağlamıştır. 2016 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre yaklaşık tarımda bitkisel ürünlerde yüzde 0,2, sebzelerde yüzde 2,4, meyvelerde yüzde 6,8 oranında artış yaşanmış, tahıl ürünlerinde yüzde 8,7 ve süs bitkilerinde yüzde 2,7 oranın da azalma görülmüştür. Büyük baş hayvan sayılarında yüzde 0,9 ve küçükbaş hayvan sayılarında yüzde 0,9’luk bir artış gerçekleşmiştir.”



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