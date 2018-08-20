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20 Ağustos 2018 14:13

Polis ceza yerine şeker ve kırmızı düdük dağıttı

Kurban Bayramı dolayısı ile Antalya-Burdur Karayolunda tatilcileri yolda durduran polis ceza yerine bayram şekeri ve kırmızı düdük dağıttı.

Polis ceza yerine şeker ve kırmızı düdük dağıttı

20 Ağustos 2018 14:13


Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Antalya-Burdur karayolunda Kurban Bayramı dolayısı ile tatile çıkan ve yoldan seyir eden araçları durdurarak ceza yerine bayram şekeri ve kırmızı düdük dağıttı.


Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Ali Kılıç ve beraberindeki trafik polisleri yoldan geçen araçları durdurarak önce iyi yolculuklar dilediler. Daha sonra bayram şekeri ikram eden polisler, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttılar. Polisler kırmızı düdük alan çocuklara “artık sende bir polis oldun. Eğer yolda araç kullanırken baban hata yaparsa mutlaka almış olduğun düdüğü çalarak ikaz et” diye uyardılar.




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