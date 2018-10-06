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Rahatsızlanan buzağı veterinere otomobille götürüldü

Burdur’da bir vatandaşın, rahatsızlanan buzağısını otomobilin arka koltuğuna alarak tedavisi için veterinere götürdüğü anlar kayda alındı.

Burdur'da bir vatandaşın, rahatsızlanan buzağısını otomobilin arka koltuğuna alarak tedavisi için veterinere götürdüğü anlar kayda alındı.


Burdur'da bir vatandaş, rahatsızlanan buzağısını otomobilinin arka koltuğuna bindirip, tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirdi. Hava alması için arka kapı camının açık bırakıldığı otomobilde buzağıyı görenler, şaşkınlık yaşadı. Buzağının bu durumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Tedavisi tamamlanan buzağı, yine otomobilin arka koltuğunda besihaneye götürüldü.

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