Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2019 yılı performans konuları, Burdur'da karar bağlanacak

BURDUR (İHA) – Sağlıklı Kentler Birliği Encümen toplantısı Burdur'da yapıldı. Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2019 yılı performans konularının karara bağlanacağını bildirdi.

Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ve Birlik Üyelerinin katıldığı toplantı Burdur Belediyesi'nin Susamlık Tesislerinde düzenlendi.

" Performans konularının karara bağlayacağız"

‘Burdur-Antalya, Antalya-Burdur' kavramının aynı olduğunu bildiren Başkan Türel, Burdur'un nüfusu kadar Antalya'da yaşayan Burdurlular olduğuna dikkat çekti. Türel, “Antalya- Burdur birbirinden ayrılmaz birer parçadır. Burdur Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlıklı örgütü Avrupa Sağlıklı kentler birliği Türkiye ağının temsilcisi olan Sağlıklı kentler birliğinin kuruluş 2005 yılına kadar gidiyor. O günden bu yana sağlıklı kentsel gelişmeyi öncelikle belediyelerimize bu konuda öncülük eden bir birlik, bugün 72 belediyeye ulaşan ve üyelerimize danışmanlık ve projeler hakkında yardım ediyoruz, bu günde burada Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2019 yılı performans konularının karara bağlayacağız” dedi.

Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye bir belediye olarak , Burdur'da farkındalık oluşturmak ve vatandaşa bisiklet kullanımını alıştırmayı amaçladıklarını ifade eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Bisiklet yolları yapıp bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz, Bugün de Sağlıklı kentler birliği başkanımızı ve üyelerini burdur da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu” diye konuştu.