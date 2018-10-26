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Şahika Encümen Salda Gölünde Dünya Serbest Dalış rekorunu kırdı

BURDUR (İHA) – Eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü’nde, 65 metreyi 1 dakika 58 saniyede tüpsüz dalan Milli sporcu Şahika Ercümen tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış dünya rekorunu kırdı.

BURDUR (İHA) – Eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü'nde, 65 metreyi 1 dakika 58 saniyede tüpsüz dalan Milli sporcu Şahika Ercümen tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış dünya rekorunu kırdı.


Doğal güzelliği ile Türkiye'nin Maldivleri olarak dikkat çeken Salda Gölü ilginç bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Göle tekneyle açılan Milli sporcu Şahika Ercümen, ekibiyle 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru' için 65 metreye tüpsüz ve paletsiz olarak daldı. Zorlu dalışı 1 dakika 58 saniyede gerçekleştiren Ercümen, dünya rekorunu da kırdı.


Şahika Ercümen, Cumhuriyetin 95. yılında böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyduğunu söyledi.

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