Şahika Ercümen: "İlk kez bu kadar soğuk suda daldım"

Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırmasının ardından duygularını basın açıklamasıyla paylaştı.

1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunu Burdur Salda Gölünde kırmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ercümen, dalış için uzun zamandır hazırlandıklarını belirterek dün fırtına engeline takıldığını hatırlattı. Bugün güzel bir havada ama nispeten soğuk bir suda dalışı gerçekleştirdiğini söyleyen Ercümen "Bugün güzel bir dalış gerçekleştirdik, ülkemize yeni bir dünya rekoru hediye ettik. Salda Gölü çok güzel. Dünyaya tanıtırken korunmasını da hedefledik, altyapısı yetersiz olursa gölümüzü kaybederiz. Salda zaten özel ve eşsiz bir göl, korunacağınını teminatını aldık" dedi.

Salda'ya ilk olarak 1 yıl önce belediyenin davetiyle geldiklerini hatırlatan Ercümen, "Suyun soğukluğu dışında şartlar bugün lehimizeydi, dalışımız yaklaşık 2 dakika sürdü. Benim normalde yaptığım dalışlardan çok hızlı bir dalış oldu. Muhtemelen bunda en büyük sebep de suyun sokuluğuydu. Bugün 7 dereceydi, dipleri kontrol bile edemedim bunun dışında kendimize güveniyorduk. 29 Ekim öncesine bunu denk getirip Cumhuriyetimize ithafen bu dalışı yapmak istedik. Hayırlı uğurlu olsun, destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Herkes bizi burada evimizde hissettirdi" ifadelerini kaydetti.