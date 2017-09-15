Şahika Ercümen, kuruyan göller için daldı

Göl Festivali kapsamında, Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü’nde dalış gerçekleştirdi.

Burdur Belediyesi’nin daveti üzerine Burdur’a geldiklerini ve Salda Gölü’nde kuruyan göller için dalış yapacağını dile getiren Şahika Ercümen, “Burdur Belediyesi’nin daveti üzerine buraya geldik. Uzun zamandır merak ettiğim bir göldü Salda Gölü. Dışarıdan bakıldığında renkleri inanılmaz. Buranın su altı nasıldır diye düşünüyorduk. Bugün ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Bildiğim kadarıyla tüpsüz olarak bizim gerçekleştireceğimiz şekildeki dalış ilk kez yapılacak. Salda Gölü’nde dilerim bundan sonra burada çok güzel antrenman imkanlarımız olur. Belki ileride rekor denemesi bile olabilir. Bugün en büyük amacımız bu göle dikkat çekebilmek. Çünkü dünyada nasıl Maldivler meşhursa aslında bizim de Türkiye’mizde böyle imkanlarımız var. Doğamız çok güzel ama bunun bilincinde değiliz bazen farkında değiliz. Biraz bunu göstermek istiyoruz biraz da tabi çevre sorunlarından, küresel iklim değişikliklerinden etkilenen gölümüzü burada daha çok kurtarmak için daha duyarlı herkesin davranması için bir dalış gerçekleştireceğiz. Bugünkü dalış bir rekor denemesi olmayacak. Dolayısıyla iyi görüntü alabileceğimiz, ışığın yeterli olduğu sürece, 40-50 metreyi geçmeyi düşünmüyoruz ama daha sığlarda bir dalış gerçekleştireceğiz ve ilk dalışımız biraz da keşif dalışı olacak. Dediğim gibi bundan sonra burada güzel etkinlikler yaparız” dedi.

Burdur Gölü’nün yüzde 40’ının çekildiğini ve aynı tehdidin Salda Gölü için de geçerli olduğunu vurgulayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orun Ercengiz ise, “4.’sünü düzenlediğimiz Göl Festivali’ne Şahika hanımı davet ettik. Sağ olsun o ve ekibi bizi kırmadılar. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde göllerimizin kurumaması için verdiğimiz mücadeleye kendileri de ekibi de bize destek veriyor bugün. Türkiye’de birçok değeri kendi kaderine ve kendi haline bırakmamız mümkün değil. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Yapılaşmamanın kontrollü olması gerekiyor. Bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamada da hem Burdur Belediye Başkanı olarak hem de bugün bir özel işi dolayısıyla aramızda olamadı Yeşilova Belediyesi Başkanımız birlikte programlamıştık. Amacımızın bu değere sahip çıkılması ve bundan sonraki süreçte de bu doğal tabi varlığını koruyarak bizden sonraki nesile ulaştırılabilmesini sağlamak istiyoruz. Burdur Gölü hacminin yüzde 40’ını kaybetti. O çığlığa kulak verilmesini istiyoruz. Yarın bu tehdit Salda Gölü için de var. Önümüzdeki süreç içerisinde Salda Gölü de bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Biz bugün dünya rekortmeni, kayıtlara geçmiş 8 rekoru bulunan Şahika hanımın katkısıyla bu çığlığı ötelere, uzaklara, yukarılara duyurmak istiyoruz. Kendisine ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Son derece hanımefendi mütevazi kişiliğiyle bizi gerçekten onurlandırdı, büyüledi umuyorum bu çığlığa en büyük katkı onun olacak. Buradan da bu çığlığı duyurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Şahika Ercümen’in dalışı için Salda Gölü’ne gelen tatilciler, yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar özçekim kuyruğuna girerek, anı ölümsüzleştirdi. Milli Sporcu Ercümen ise vatandaşları kırmayıp, tek tek özçekim yaptı.

Salda Gölü’ne 20 metre daldı

Ercümen, Başkan Ercengiz ve ekibiyle birlikte, tekne ve botlarla Salda Gölü’ne açıldı. Salda Gölü’nde güneş ışığını en iyi şekilde 20 metrede kullanabildikleri için 20 metrelik keşif dalışı gerçekleştirdiğini ifade eden Ercümen, suyun ısısının çok güzel olduğunu ve ilerleyen zamanda antrenmanlarını Salda Gölü’nde gerçekleştirebileceğini vurguladı. Ercümen, “Burası Mars yüzeyini andıran bir yapıya sahipmiş. Suyunun altında da bunu görebiliyorsunuz. Aşağıda çok farklı yapılar var. Biz de bunu ilk kez bugün görme şansımız oldu. İnşallah bundan sonra dalış antrenmanlarımızı yapacağız. Burada rekor denemesi olabilir aslında ama daha büyük ekiple gelip burayı tekrar bir değerlendirmek lazım. Rekoru da denemek isteriz. Salda Gölü’nün bu değerini Türkiye’ye hatta dünya rekoruyla belki dünyaya duyurmak isteriz” şeklinde konuştu.

Kil banyosu yaptı

Ercümen dalışının ardından, cilt yaraları ve lekelerine iyi geldiği bilinen ve göl kenarında bulunan kil havuzuna da girmeyi ihmal etmedi. Cildine kilden süren Ercümen, daha sonra basına poz verdi.