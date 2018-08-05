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05 Ağustos 2018 17:34

Şehit kızı, gelinliğini giyip düğünden önce babasının mezarına gitti

Mardin’in şehit olan polis memuru Orhan Ayan’ın kızı Büşra Ayan dünya evine girdi.

Şehit kızı, gelinliğini giyip düğünden önce babasının mezarına gitti

05 Ağustos 2018 17:34

Düğünden önce gelinliğini giyerek babasının mezarına giden genç kız, "Gelin oldum baba" diyerek babasının kabrinde dua etti.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevliyken 2012 yılında Mardin’in Derik ilçesine geçici görevle gönderilen Orhan Ayan, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı sonucu şehit oldu. Orhan Ayan’ın kızı Büşra Ayan ise Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Enes Aslan ile dünya evine girdi. Düğün öncesi genç kız gelinliğini giyerek, eşi Enes Aslan’la birlikte babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında "Gelin oldum baba" diyen Ayan, mezara Türk bayrağı asarak, dua etti.




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