Sezgin: “8 ayda 80 bin metre kare parke döşedik”

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Yunus Emre Mahallesinde yürütülen parke yol yapım çalışmalarını inceledi. İncelemenin ardından Sezgin, 2016-2017 dönemde yapılan hizmetleri geçen 8 ayda gerçekleştirdiklerini söyledi. Yalçın Sezgin, “Belediyemiz sorumluluk alanında 200 kilometre yol ağı mevcut. Bu yol ağımız asfalt, parke ve çok az kesiminde stablize yol var. İlçe halkımızın daha modern bir ortamda ve görünümde yaşaması için ilçemiz genelinde alt yapısı tamamlanmış olan cadde ve sokaklarımızda parke yol yapım çalışması yapıyoruz. 2018 yılında parke yol yapım çalışmalarımıza ağırlık verdik” dedi.