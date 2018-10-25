Sıfır Atık Projesi Kapsamında Bucak'a 80 Çöp Konteynırı

Burdur'un Bucak ilçesi'nde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek ile alınan 80 çöp konteynırı belirlenen noktalara dağıtılmaya başladı.

Bucak Belediyesi yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek ile alınan 80 çöp konteynırını belirlenen noktalara yerleştirmeye başladı. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, Sıfır Atık Projesi uygulamasının ilçenin geleceği için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Sezgin, “Bucak Belediyesi olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine aldığı ve 2023'e kadar tüm Türkiye'de uygulamaya geçilecek olan ‘Sıfır Atık Projesi' ile ilgili ilçemiz pilot ilçe olarak seçilmişti. İlçemizde 2018 Ocak ayından itibaren proje uygulama çalışmalarına başladık. Toplamda bağımsız 40 birimde 16 Nisan 2018 tarihi itibarı ile uygulamaya geçtik” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile ihtiyaç duyulan malzemelerin alındığını belirten Sezgin, “Sıfır Atık Projemiz kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan ödenekle ilçemize kazandırdığımız 80 adet çöp konteynırlarını geçtiğimiz günlerde teslim almıştık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Projenin başında olan Çevre Mühendisimizle birlikte yapmış olduğumuz planlama dahilinde bugünden itibaren kahveler mevkiinden başlayarak Süleyman Demirel Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, eski Perşembe pazarı alanı, Kapalı Pazar ve Belediye civarında bulunan tüm çöp konteynırlarını yenisi ile değiştiriyoruz. Bu hizmetleri halkımıza sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim idareciler olarak hedefimiz gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil, daha modern bir Bucak bırakmak” diye konuştu.