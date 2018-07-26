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26 Temmuz 2018 17:13

Söğüt Festivali’nde Yıldızlar Geçidi Yaşanacak

Burdur’un Çavdır İlçesi’ne bağlı Söğüt Kasabasında bu yıl 15.

Söğüt Festivali’nde Yıldızlar Geçidi Yaşanacak

26 Temmuz 2018 17:13

Sini düzenlenecek olan Domates ve Kültür Festivali 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde, Murat Başaran, Hüseyin Kağıt, Ankaralı Ayşe, Deniz Toprak ve Koray Avcı gibi sanatçılar sahne alacak.


Çavdır’ın Söğüt Kasabası Belediye Başkanı Salih Yavuz, bu yıl 15. sini düzenleyecekleri Domates ve Kültür Festivaline vatandaşları davet etti. Yavuz, “2018 yılında 15.sini gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladığımız Yayla domatesinin Başkenti Söğüt’te Domates ve Kültür Festivali’nin artık başlangıç kısmına geldik. 27 Temmuz Cuma günü de Söğüt Belediyesi yeni hizmet binamızın ve Söğüt 2. Baraj açılışı ile festivalimizi başlatacağız” dedi.


Başkan Yavuz, 27 Temmuz Cuma günü Ümran Özdemir, Ömer Daniş ve Hüseyin Kağıt’ın, 28 Temmuz Cumartesi günü Murat Başaran ve Ankaralı Ayşe Dinçer, 29 Temmuz Pazar günü ise Deniz Toprak ve Koray Avcı’nın sahne alacağını söyledi. Pazar günü aynı zamanda en iyi Domates Yetiştiriciliği ödüllerinin de sahiplerini bulacağını kaydeden Yavuz, “Konserler saat 20.00’de başlayacak olup ücretsizdir“ dedi. Yavuz, “Öncelikli amacımızın Söğüt’ün adını duyurmaktır. Bizler de Söğüt’ün ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tanımlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Söğüt tabi ki tanınıyor ama değişim şartları içinde tanımlanmanın sürmesi gerekiyor. Bizler Söğütte’ki değişimi, dönüşümü, yapılan ve yapılacak olan hizmet destanlarını anlatmaya devam edeceğiz.”


Yazın domates üretiminde adeta Başkent haline geldiklerini belirten Yavuz, “5 Bin dekar örtü altı üretim ile Yazın domateste kaliteyi belirliyoruz. Söğütte’ki gündüz ve gece arasında ki sıcaklık farkından dolayı Domateste renk, tad ve raf ömrü konusunda Türkiye’de 1 numarayız” dedi.




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