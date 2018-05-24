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24 Mayıs 2018 12:43

Şüpheli paketten salatalık, erik ve çiçek çıktı

Burdur’un Bucak ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket korkulu dakikalar yaşattı.

Şüpheli paketten salatalık, erik ve çiçek çıktı

24 Mayıs 2018 12:43

Özel ekip tarafından açılan paketten çiçek, salatalık ve erik çıktı.


Bucak Cumhuriyet Caddesinde PTT Şubesi önünde kaldırımda sahipsiz bir paketi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldikten sonra şüpheli paket çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Cumhuriyet Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılırken, PTT’ye giriş ve çıkışlara da izin verilmedi.


Burdur’dan gelen ekip özel kıyafetlerini giydikten sonra, alınan güvenlik tedbirleri sonucu paketin yanına gitti. Şüpheli paketi önce kontrol eden görevli, tehlike içermediğini tespit ettikten sonra karton paketi maket bıçağı ile keserek açtı. Açılan paketten çıkan diğer kutunun içinden salatalık, erik ve çiçek çıktı.




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