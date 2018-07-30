Turizm profesyonelleri Isparta ve Burdur’u keşfetti

Program kapsamında İzmir’den gelen 11 seyahat acentası Burdur ve Isparta’nın turizm potansiyelini yakından gördü.

Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak, sürdürülebilir turizm için önerilerin alınması amacıyla gerçekleştirilen programa İzmir’deki TÜRSAB üyesi 11 acenta sahibi ve yetkililerinden oluşan turizm profesyonelleri katıldı ve 3 günde Sagalassos ve Kibyra antik kentleri, lavanta tarlaları bulunan Isparta’nın Kuyucak Köyü ile Burdur’un Akçaköy’ü, dünyanın en temiz ve derin göllerinden Salda ve Eğirdir ile Burdur İnsuyu Mağarası gibi önemli turizm değerlerini yerinde gördü.

Turizmciler, Burdur ile Isparta’nın turizm potansiyeline hayran kaldıklarını, iki ilin özellikle lavanta ve gül gibi turizm ürünlerini markalaştırmasının önemine işaret etti. Acenteler, Burdur ve Isparta valilikleri öncülüğünde Kalkınma Ajansı ile bölgedeki turizm paydaşları işbirliğinde yol haritasının belirlenip, eğitim ve altyapı eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar yapılması önerisinde de bulundu.

Yerel turizm sektörü temsilcileri ile tanışan TÜRSAB üyesi acenteler, Sagalassos ile Kiybra ile diğer antik kentleri, Salda ve Eğirdir gölleri, lavanta ve gül gibi Burdur ve Isparta’nın potansiyele hayran kaldıklarını ifade edip, vizyon, markalaşma, kaliteli ve fiyat istikrarı olan ürünler gibi yapılması gerekenler ve altyapı eksikleri konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Konuk heyet üyeleri, gördükleri ve Burdur ile Isparta’nın turizm potansiyeli karşısında etkilendiklerini, hayran kaldıklarını ve tur programları hazırlayacaklarını belirtti.

"Üzgünüz"

Yıllardır sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Diar CBC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Hisarlılar, “Yıllardır bölgeden karayoluyla geçtik ben bu güzellikleri daha önce göremediğim için üzgünüm. Bir çok turist gönderiyoruz ancak kendimiz her yeri göremiyoruz. Gelip geçerken Burdur ve Isparta’nın çoğu güzelliğinin farkına varamamışım. Öyle güzel misafirperverliğiniz var ki teşekkürler” dedi.

"2 gece 3 günlük program"

Bitola Travel sahibi Hüseyin Doğan Kökçü, Sagalassos ve Kiybra antik kentlerini çok beğendiğini belirterek, " Bölge için 2 gece 3 günlük program oluşturdum kafamda. Bizim iç pazar sadece tarihle olmuyor. Yani Sagalassos’u, Kiybra’yı verelim olmayacak. Yanına lavantayı, gülü koyduğumuzda, Salda’yı Eğirdir’i koyduğumuzda onları öne çıkardığımızda bölgeyi komple pazarlayacak programlar üretebildiğimizde emin olun Isparta da Burdur da bölge bu işten kazanır diye düşünüyorum. İzmir’de 380 acente bulunuyor 200’ü kültür turu yapıyor. Döndükten sonra programları yazacağız ve herkes kopyalamaya başlayacak. İyisini yazalım ki doğrusunu kopyalasınlar” ifadelerine yer verdi.

Programın ardından konuk seyahat acente sahipleri ve yetkililerinden oluşan heyet, İzmir’e döndü.