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23 Temmuz 2018 09:59

Turizmcilerin rotası, Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne döndü

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur Salda Gölü ile Lavanta Bahçeleri yoğun ilgi görüyor.

Turizmcilerin rotası, Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne döndü

23 Temmuz 2018 09:59


Türkiye’nin değişik illerinden düzenlenen doğa gezileri Burdur’da her gecen gün artmaya başladı. Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü ile Lavanta Bahçeleri en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Doğa turizm Rehberi Uğur Çelikkol, “Burdur bölgesine dört yıldır geliyoruz. Son zamanlarda Salda ve Lavanta bahçelerinin ünlenmesi ile turlara ilgi her geçen gün artıyor” dedi.


Çelikkol, Salda’nın magnezyum yapısı ve mavi renkleri ile özellikle gün batımında çok güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.




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