Türkiye’nin Maldivler’i haftalık 40 bin ziyaretçi ağırlıyor

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yeşiloava ilçesinde bulunan Salda Gölünde incelemelerde bulundu. Alt yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Şıldak, "Salda Gölü doğal sit alanı içerisinde olan bir göl. Salda Gölünün tanıtımı ile bugün Türkiye’nin değil dünyanın gündeminde olan bir yer hale geldi. Haftalık 30 ile 40 bin ziyaretçi geliyor. Salda Gölü koruma altında olup yoğun bir turizm alanı içinde. Gölümüzün korunması ve alt yapılarını tamamlayıp en iyi şekilde turizme hizmet etmek istiyoruz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde göl çevresinde imar planı çalışmalarını başlattık. Günübirlik konaklama ziyaretçilerin ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde karşılamak için güzel bir plan çerçevesinde altyapılarını tamamlayıp turizmden güzel hizmetler almayı planlıyoruz" dedi.

Salda Gölü çevresinde özellikle beyaz kumsal alanlara kadar inen araçların doğal yapıya zarar vermesini önlediklerini ifade eden Vali Şıldak, "Göl çevresinde tesis eksiğimiz var. Bu eksikliklerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız" ifadelerini kaydetti.