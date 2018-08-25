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25 Ağustos 2018 14:53

Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne ziyaretçi akını

Burdur’un Yeşilova ilçesinde Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü 9 günlük kurban bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne ziyaretçi akını

25 Ağustos 2018 14:53


Türkiye’nin derin tatlı su göllerinden biri olan ve Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur Salda Gölü, Maldivler’i andıran beyaz kumulları ve turkuaz görünümüyle ilgi görüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde alternatif turizm bölgesi olarak gösterilen Türkiye’nin Maldivleri olarak ünlenen, bölge halkının ’saldivler’ adını verdiği plaj, çok sayıda yerli turisti ağırladı. Ziyaretçilerden Haydar Kaya, Salda gölünü çok beğendiklerini bu doğal güzelliğin bozulmamasını istedi.




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