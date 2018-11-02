Üniversite öğrencilerden Lösemili çocuklara destek

Burdur'da üniversite öğrencileri Lösemili çocuklara destek vermek amacıyla maske taktılar.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rehberlik ve psikolojik danışma bölümü 4 sınıf öğrencileri lösemili çocuklara destek vermek için maske takıp onların yanlarında olduklarını hatırlattılar. Cumhuriyet Meydanında toplanan öğrenciler yüzlerine taktıkları maskelerle farkındalık etkinliği düzenlediklerini söylediler.

LÖSEV İl Temsilcisinden teşekkür

LÖSEV Burdur Temsilcisi Şerafettin Acar da öğrenciler teşekkür etti. Acar, “LÖSEV gönüllülerin işidir. Bizler yıllardır gönüllü olarak hizmet veriyoruz. Üniversiteli öğrencilerimizin bu etkinliğe katkı koymaları bizleri sevindirdi. Emeği geçen tüm arkadaşları teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.